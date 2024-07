DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 06:45 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1H 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1H (8:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 2Q (10:00 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Ergebnis 1H 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q 07:35 FR/Forvia SE, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 1H (09:00 PK) *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juli PROGNOSE: -20,8 Punkte zuvor: -21,8 Punkte *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1H *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 49,9 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 zuvor: 48,8 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 45,8 zuvor: 45,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 53,4 zuvor: 53,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 zuvor: 50,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 44,0 zuvor: 43,5 10:00 DE/Cherry SE, HV und ausführliches Ergebnis 2Q *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 46,2 zuvor: 45,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 zuvor: 50,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 50,9 zuvor: 50,9 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2034 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 2Q *** 12:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik, Berlin *** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von EZB und IWF *** 14:45 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Online-Konversation mit Ökonom Veron *** 15:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1H *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,3 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,6 *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: +3,4% gg Vm zuvor: -11,3% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H 17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Kanzlergespräch mit Bürgern, Saarbrücken *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q 22:00 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan und Fed-Gouverneurin Bowman, Reden bei Advance Together Event *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

