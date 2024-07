Pfronten (ots) -Gutes Marketing beruht in erster Linie nicht auf bunten Bildern, sondern auf einer umfassenden Kenntnis der menschlichen Natur. Um das Wissen der Psychologie für das Online-Marketing nutzbar zu machen, hat Dennis Berse eine Methode entwickelt, die es Unternehmen erlaubt, bei gleichem Werbebudget deutlich mehr Kunden zu gewinnen. Was sich hinter der MOS-Methode verbirgt und warum sich die AdRock Marketing GmbH als strategischer Partner versteht, erfahren Sie hier.Ob Online-Shop oder Softwarehersteller - den Unternehmen ist in der Regel bewusst, dass sie ohne Investitionen in ihr Online-Marketing ihre Umsatzziele nicht erreichen. Sie bringen ein hohes Budget auf und beauftragen eine Agentur mit der Werbung für ihre Produkte oder Dienstleistungen. Am Ende zahlt sich der Einsatz allerdings oft nicht aus, weil kaum neue Kunden gewonnen werden und ein planbares Wachstum damit weiterhin außerhalb der Reichweite liegt. Wie aber lässt sich eine solche Fehlinvestition beim Marketing vermeiden? "Bei allen Bemühungen um potenzielle Kunden geht es vornehmlich darum, Vertrauen aufzubauen", sagt Dennis Berse, Gründer und Geschäftsführer der AdRock Marketing GmbH. "Das funktioniert online jedoch ganz anders als beim klassischen Offline-Geschäft. Wenn es am Verständnis dafür fehlt, wie Informationen verarbeitet und Entscheidungen getroffen werden, kommt es zwangsläufig dazu, dass eine Menge Geld verbrannt wird. Das schlägt sich dann nicht nur unmittelbar auf den Gewinn nieder, sondern bringt das Unternehmen auch schnell ins Hintertreffen gegenüber der Konkurrenz.""Damit am Ende des Tages wirklich Ergebnisse erzielt werden, ist ein psychologischer Ansatz gefragt, der den Kunden von der ersten Suche nach einer Lösung für sein Problem bis zum Verkaufsabschluss begleitet", fügt Dennis Berse hinzu. Der Psychologe ist seit 2018 mit der AdRock Marketing GmbH im Online-Marketing tätig und unterstützt dabei vornehmlich Online-Shops und Softwareproduzenten, steht aber zunehmend auch Franchise- und anderen Dienstleistungs-Unternehmen zur Seite. Mit der nach ISO 9001 zertifizierten AdRock Marketing GmbH hat er die MOS-Methode entwickelt, die den gesamten Prozess der Kundenreise bestimmt und das Werbebudget effizient nutzt. Bei seiner Arbeit geht es Dennis Berse vor allem darum, die technischen und psychologischen Aspekte des Online-Marketings zu vereinen, um so die Kundengewinnung auf eine solide Basis zu stellen.Wie die Zusammenarbeit mit der AdRock Marketing GmbH abläuft"Wenn ein Unternehmen wachsen möchte, kann es beim Marketing nicht immer das Gleiche machen, denn das bringt es irgendwann nicht mehr voran", erklärt Dennis Berse. "Genau deshalb verstehen wir uns weniger als eine Agentur, die das Werbebudget verwaltet, sondern eher als digitaler Sparringspartner." Die Kooperation mit den Unternehmen ist daher auf lange Sicht angelegt und läuft stetig über drei Phasen: In der ersten geht es um die Etablierung der Profitabilität. Was an Budget ausgegeben wird, soll schließlich auch wieder hereinkommen. Die anschließende Phase kennzeichnet dann die Maximierung der Wirtschaftlichkeit, wobei es sich darum dreht, die Kosten pro Conversion zu senken, um nachhaltig Gewinne zu erzeugen. In der dritten Phase wird schließlich ein Teil des Gewinns in das Budget gesteckt, um größere Effekte zu erzielen.Es handelt sich bei diesem Modell also um einen Kreislauf, der sich selbst verstärkt. Der Prozess ist im Grunde niemals abgeschlossen, weil die Marketingspezialisten immer wieder neue Strategien testen, die sich auf bessere Anzeigen, eine überzeugendere Website oder die Erweiterung der Zielgruppe richten. Da ist es kein Wunder, dass manche Kunden der AdRock Marketing GmbH seit der Unternehmensgründung dabei sind, um ihr Wachstum mit jedem investierten Euro ein weiteres Stück voranzubringen.Insgesamt folgt die Zusammenarbeit einem klaren Prozess, der mit einem strukturierten Onboarding beginnt. Dabei erleichtern Videos und Anleitungen den Kunden den notwendigen Informationstransfer. Die Informationen nutzt die AdRock Marketing GmbH zunächst für eine Wettbewerbsanalyse: Was macht die Konkurrenz gut? Was macht sie schlecht? Dem folgt eine Keyword-Recherche, die zur Erstellung einer Liste der entscheidenden Keywords führt. Nach einem Kick-off-Meeting, in dem die Problematik vertieft und eine gemeinsame Basis geschaffen wird, entwerfen die Marketingexperten dann die Kampagnen und ein DSGVO-konformes Tracking. Der Kunde bekommt die Kampagnen zur Ansicht und äußert gegebenenfalls Änderungswünsche. Sind die Kampagnen dann gestartet, werden sie konstant optimiert, damit die Anzeigen exzellent performen und sich die Conversion Rate stetig verbessert.Die MOS-MethodeDie von Dennis Berse entwickelte MOS-Methode ist für alle Phasen der Kundenreise relevant und spielt sowohl beim Performance-Marketing als auch bei der Conversion-Rate-Optimierung eine entscheidende Rolle. MOS steht dabei für messen, optimieren und skalieren. "Die Methode ist für uns der rote Faden, der sich durch unsere gesamte Arbeit zieht", erzählt Dennis Berse. "Wir begleiten den potenziellen Käufer von der Suche nach einer Lösung für sein Problem über die Werbeanzeige bis zur Landingpage und sorgen mit unserem psychologischen Ansatz dafür, dass er am Ende die richtige Entscheidung trifft. Die Psychologie hilft uns dabei, das Verhalten der Käufer zu verstehen, und damit können wir es auch beeinflussen. Im Online-Marketing funktioniert das besonders gut, weil die notwendigen Daten zur Auswertung vorliegen."Kundenstory: Flowers-Software GmbHDass die Zusammenarbeit mit der AdRock Marketing GmbH Früchte trägt, untermauern zahlreiche Erfolgsgeschichten zufriedener Kunden. Einer von ihnen ist die Flowers-Software GmbH, die Software für die Prozessoptimierung entwickelt: Das Unternehmen hatte vorher mit einer anderen Agentur zusammengearbeitet, die Ergebnisse waren allerdings nicht zufriedenstellend. Bei einer ersten Analyse stellten die Experten der AdRock Marketing GmbH schließlich fest, dass die Zielgruppe schlecht erreicht wurde, veraltete Anzeigentypen verwendet wurden und das Tracking mangelhaft war - das hemmte am Ende auch das Wachstum. Das Ziel des Teams um Dennis Berse musste nun darin liegen, einen kontinuierlichen Strom von relevanten Kundenanfragen zu schaffen, ein sinnvolles Tracking einzuführen und die Flowers-Software GmbH besser am Markt zu positionieren.Aufgrund der Ausgangslage blieb nur übrig, reinen Tisch zu machen und mit einem neuen Kampagnensetup an den Start zu gehen. So gelang es den Experten sehr schnell, die Klickrate deutlich zu steigern und die Qualität der Anfragen zu verbessern, was die Kosten senkte und die Effizienz des Marketings erhöhte. Durch die fortlaufende Optimierung der Kampagnen konnte die Conversion Rate dann bei gleichem Budget vervierfacht werden, während die Zielgruppe immer genauer erreicht wurde. Die Flowers-Software GmbH entschloss sich letztlich dazu, die Gewinnsteigerung zu nutzen, um das Budget kontinuierlich zu erhöhen.Der Psychologe im MarketingDas Interesse für Online-Marketing besteht bei Dennis Berse bereits seit der Schulzeit, als er in der Informatik AG Webseiten baute, die im Ranking bei Google ganz oben landeten. Während seiner Offizierslaufbahn bei der Luftwaffe trat das Thema für eine Weile in den Hintergrund, doch mit Beginn des Studiums der Psychologie an der Bundeswehruniversität in Hamburg kam es mit Macht zurück. Dennis Berse wurde klar, dass er die psychologischen Erkenntnisse auf das Online-Marketing anwenden wollte. Noch im Studium begann er, für eine Vermögensverwaltung zu arbeiten und stieg dabei tief in die Problematik ein. Ein Jahr nach dem Abschluss gründete er schließlich die AdRock Marketing GmbH, die heute zehn Mitarbeiter hat und neue Standards im Online-Marketing setzen möchte. "Wir verbinden die Technik mit der Psychologie. Das ist eine unschlagbare Kombination, die großartige Resultate ermöglicht", so Dennis Berse abschließend.Sie möchten Ihre Umsätze mit Online-Marketing steigern und Ihre Kundengewinnung auf eine solide Grundlage stellen? Dann melden Sie sich jetzt bei Dennis Berse (https://adrock-marketing.de/) und vereinbaren Sie eine kostenfreie Erstberatung!Pressekontakt:AdRock Marketing GmbHDennis BerseE-Mail: kontakt@adrock-marketing.deWebseite: https://adrock-marketing.de/Original-Content von: AdRock Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175801/5829246