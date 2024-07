EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PVA TePla lädt zur Hauptversammlung ein



23.07.2024

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PVA TePla lädt zur Hauptversammlung ein Am 30. August 2024 findet die ursprünglich für Juni geplante ordentliche Hauptversammlung der PVA TePla AG in Gießen statt. Die Tagesordnung wurde nun in einigen Punkten angepasst. Das betrifft unter anderem die Wahlvorschläge für die Mitglieder des Aufsichtsrats. Mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung enden die Amtszeiten von Alexander von Witzleben, Prof. Dr. Gernot Hebestreit und Prof. Dr. Markus H. Thoma turnusmäßig. Als neue Kandidaten werden sich Christoph von Seidel und Dieter May bei der Hauptversammlung vorstellen. Prof. Dr. Gernot Hebestreit wird für maximal ein weiteres Jahr kandidieren. Damit gewährleistet der Aufsichtsrat den reibungslosen Übergang und einen optimalen Wissenstransfer - vor allem innerhalb des Prüfungsausschusses, der zukünftig von Christoph von Seidel geleitet werden soll. Als Ersatzkandidat für Prof. Dr. Gernot Hebestreit steht Rudolf Weichert zur Wahl. Er wird das Amt übernehmen, sobald die Übertragung der Aufgaben im Prüfungsausschuss abgeschlossen ist. Mit der Neuwahl von zwei Aufsichtsräten und der Nachfolgeregelung für Prof. Dr. Gernot Hebestreit wird die Erneuerung des Gremiums im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens fortgesetzt. Die Neuaufstellung des Aufsichtsrats startete bereits im vergangenen Jahr mit der Wahl von Dr. Myriam Jahn. Zudem wird ein neues Vergütungssystem für den Vorstand zur Beschlussfassung gestellt. Mit seinen klaren Leistungsparametern zur Bestimmung der kurz- und langfristigen variablen Vergütungsbestandteile sowie der Verpflichtung zu Eigeninvestments in die Aktien der PVA TePla AG ist es noch stärker am langfristigen Erfolg der Unternehmensgruppe ausgerichtet. Die Hauptversammlung der PVA TePla AG findet am 30. August 2024 ab 9.00 Uhr in der Kongresshalle Gießen statt. Weitere Infos finden Sie hier. Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

PVA TePla AG

Tel: +49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com



