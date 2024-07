EUR/USD könnte sein Aufwärtsmomentum beibehalten, mit einer möglichen Rückkehr in den aufsteigenden Channel - Das Paar könnte in der Nähe des 4-Monats-Hochs bei 1,0922 auf wichtigen Widerstand stoßen - Der 9-Tage-EMA bei 1,0883 dient als unmittelbare Unterstützung - Das Währungspaar EUR/USD legte den zweiten Tag in Folge zu und handelte am Dienstag ...

