ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 74 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dank starken organischen Wachstums habe der Softdrinkhersteller die Erwartungen im zweiten Quartal getoppt, schrieb Analyst Peter Grom am Dienstagmittag. Die bisherige Ergebnisprognose am Markt für das Gesamtjahr liege nun am unteren Ende der erhöhten Zielspanne./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 11:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 11:57 / GMT



ISIN: US1912161007