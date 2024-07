Auf welche Fachmedien setzen Sie als Vermittler, um sich beruflich zu informieren? Dies untersucht eine aktuelle Befragung zur beruflichen Mediennutzung in der Vermittlerbranche. In nur wenigen Minuten können Sie darüber Auskunft geben, welchen Magazinen, Newslettern und Plattformen Sie den Vorzug geben. Welche Fachmedien nutzen Vermittler, um sich beruflich auf dem neuesten Stand zu halten? Über welche Themen informieren sie sich auf Plattformen der Fachmedien, in Newslettern und Magazinen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...