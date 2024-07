FRANKFURT (dpa-AFX) - Reduzierte Marktprognosen des US-Nutzfahrzeugherstellers Paccar für Nordamerika haben am Dienstag auch die Aktien von Daimler Truck belastet. Sie verloren 4 Prozent auf 36,58 Euro. Paccar-Aktien büßten in New York fast 7 Prozent ein. In Stockholm verloren Volvo gut 2 Prozent.

Der Hersteller von Lkw-Marken wie Kenworth und Leyland Trucks hat die Absatzprognose für Schwerlast-Lkw in den USA und Kanada in diesem Jahr von 240.000 bis 280.000 Einheiten von zuvor 250.000 bis 290.000 gesenkt. Das wertete Analyst Nick Housden von der Bank RBC negativ, denn gerade der nordamerikanische Markt habe sich in diesem Jahr bislang stark präsentiert./bek/he

US6937181088, SE0000115446, DE000DTR0CK8