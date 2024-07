Palm Beach - Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner Donald Trump bekommt im Wahlkampf Besuch von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.



Er werde Netanjahu am Freitag in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida begrüßen, teilte Trump am Dienstag mit. Ursprünglich war der Termin für Donnerstag angekündigt, aber kurz darauf um einen Tag verschoben worden.



"Während meiner ersten Amtszeit hatten wir Frieden und Stabilität in der Region und unterzeichneten sogar das historische Abraham-Abkommen - und wir werden es wieder haben", sagte Trump, der von 2017 bis 2021 US-Präsident war.



"Wie ich in den letzten Wochen in Gesprächen mit Präsident Selenskyj und anderen führenden Politikern der Welt gesagt habe, wird meine Agenda 'Frieden durch Stärke' der Welt zeigen, dass diese schrecklichen, tödlichen Kriege und gewalttätigen Konflikte ein Ende haben müssen", so der Präsidentschaftskandidat. Millionen Menschen würden sterben, und Kamala Harris sei "nicht in der Lage, dies zu verhindern", so Trump.