Der Chip-Boom hält an den Börsen weiter an und für einige Aktien wie die von Intel oder ASML könnten die besten Zeiten erst noch kommen. Dabei müssen sich Anleger nicht unbedingt zwischen den Werten entscheiden. Ob in Computern, Autos oder Smartphones. Chips stecken in vielen Gegenständen unseres alltäglichen Gebrauchs. Kein Wunder also, dass die Halbleiterbranche schon seit einigen Jahren gut zu tun hat. Die besten Zeiten könnten für Titel wie Intel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...