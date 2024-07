NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 710 auf 690 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der französische Luxusgüterkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebit) leicht enttäuscht, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen in der anschließenden Telefonkonferenz vorsichtig auf das zweite Halbjahr geblickt. Zu einem Kauf der Aktien nach dem Motto "Augen zu und durch" könne man den Anlegern noch nicht ganz raten./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 15:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 15:23 / ET

FR0000121014