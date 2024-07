Die Wetterbedingungen das ganze Jahr über und insbesondere in den letzten Wochen werden eine "optimale" Tomatenproduktion während der Saison in Extremadura ermöglichen, wodurch die erwarteten Mengen erreicht werden können, so die Prognosen der spanischen Landwirtschaftsorganisationen, berichtet FyH.es. Diese Prognosen deuten auf eine Produktion von 2,2 Millionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...