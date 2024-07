Alphabet hat am Dienstag nach Börsenschluss seine Quartalszahlen gemeldet, ist allerdings von der Börse trotz guter Ergebnisse abgestraft worden. Ist das womöglich eine Kaufchance für Anleger, die bei dem BigTech-Wert schon immer dabei sein wollten? So steht es um die Aktie und das sagen die Analysten. Am Dienstag hat der erste Wert aus den Magnificent Seven in Form der Google Mutter Alphabet seine Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal vorgelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...