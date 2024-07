Bonn (ots) -Die Ausschreibung für den SDG Innovation Award 2024 ist gestartet! Ab jetzt können sich Unternehmen, Städte, Initiativen und Bildungsträger bewerben, die sich für die Sustainable Development Goals (SDGs) einsetzen und einen maßgeblichen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten.Bewerbungen können ab sofort bis zum 30.09.2024 unter www.sdg-innovation.com in drei Kategorien eingereicht werden.- Unternehmen: Innovative technologische Lösungen und nachhaltige Lieferketten- Jugend & Bildung: Projekte, Initiativen und Bildungsträger, die sich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen- Städte, Gemeinden und Landkreise: Nachhaltige Stadt- und RegionalentwicklungHintergrund und Zielsetzung: Mit dem SDG Innovation Award zeichnen der Senat der Wirtschaft Deutschland und die United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Pioniere und Vorreiter aus, die sich für die SDGs einsetzen und maßgebliche Fortschritte in Bereichen wie Klima- und Umweltschutz, Energie, Innovation, Bildung und soziale Gerechtigkeit erzielen. Gesucht werden insbesondere Akteure, die die globalen Nachhaltigkeitsziele ganzheitlich verstehen. So liegt ein Fokus in der Kategorie "Unternehmen" auf Bewerbern, die den Blick bei ihren Nachhaltigkeitsprojekten auch auf den globalen Süden richten, zum Beispiel durch Innovationstransfers.Der SDG Innovation Award zielt darauf ab, die Nachhaltigkeitsziele der UN zu fördern und vorbildliche Projekte einem breiten Publikum bekannt zu machen.Teilnehmer und Preisträger: Im vergangenen Jahr wurden aus über 200 Bewerbungen folgende Preisträger gewählt:- Unternehmen: illycaffé, Festo Didactic SE, GEPA - The Fair Trade Company- Jugend & Bildung: Lead Rolfs Global Institute powered by L'Oréal- Städte, Gemeinden und Landkreise: Verband Region Rhein-NeckarJury und Fachjurymitglieder: Die hochkarätige Jury wird von Ashok Sridharan geleitet und umfasst Dr. Gerd Müller, Prof. Dr. Estelle Herlyn, Dieter Overath, Prof. Dr. Anabel Ternés von Hattburg, Frithjof Finkbeiner, Max W. Römer, Prof. Dr. Jakob Rhyner, Prof. Dr. Thomas Heupel und Prof. Dr. Hendrik Müller.Preisverleihung in München: Die Preisverleihung findet am 07. Dezember 2024 in München statt. Dr. Gerd Müller, Generaldirektor der UNIDO, wird die Preisträger gemeinsam mit dem Senat der Wirtschaft Deutschland auszeichnen.Kontakt für Rückfragen:Senat der Wirtschaft DeutschlandNormann Schneidern.schneider@senat-deutschland.deAm UN-CampusAdenauerallee 20653113 Bonnwww.senat-deutschland.deTel. +49 228 915 605 0Fax +49 228 915 605 199Original-Content von: Senat der Wirtschaft Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153470/5829416