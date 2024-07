EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Linz/Wien, 24. Juli 2024 - Kontron , ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technology, hat einen neuen Auftrag von Hanwha Phasor, einem internationalen Unternehmen für Satellitenkommunikation, an Land gezogen. Der Vertrag hat ein Volumen im zweistelligen Millionenbereich. Kontron wurde mit dem Design und der Entwicklung von Komponenten für das Antennensystem von Hanwha Phasor beauftragt. Die Kooperation betrifft Komponenten für eine elektronisch gesteuerte Antenne für die Satellitenkommunikation, die für den kommerziellen und militärischen Luft- und Raumfahrtmarkt entwickelt wurde. Kontron hat in den letzten 10 Jahren ein bemerkenswertes Wachstum erzielt und seine Präsenz als führender multinationaler Technologiekonzern kontinuierlich ausgebaut. Die Lösungen von Kontron im Bereich Aerospace decken ein breites Spektrum von Anwendungen und Märkten ab. Mit der Expertise im Bereich smarter IoT-Lösungen konnte Kontron seine Position in der Luftfahrtindustrie festigen und beliefert Fluggesellschaften weltweit mit Inflight-Entertainment- und Connectivity-Lösungen (IFE&C). Das Unternehmen ist im TecDAX® und SDAX® der Deutschen Börse notiert und bedient mehr als 4.500 Kunden weltweit. Kontron ist in mehr als 20 Ländern vertreten und verfügt über langjährige Kundenbeziehungen, die das Engagement für Innovation und Exzellenz in der Luftfahrttechnologie unterstreichen. Die Ankündigung folgt auf die kürzlich erfolgte Erweiterung der strategischen Partnerschaft mit Lufthansa Technik. Folgen Sie Kontron: Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet. Über Hanwha Phasor Hanwha Phasor (UK) entwickelt hochwertige Antennen für die mobile Satellitenkommunikation - in der Luft, an Land und auf See. Das einzigartige flache Design und die fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten ermöglichen eine unterbrechungsfreie Multi-Orbit-Konnektivität, während sie gleichzeitig eine leistungsstarke Interoperabilität bieten und ein extrem niedriges Profil beibehalten. Link zur Internetseite: https://www.hanwha-phasor.com/ Medienkontakte Global

