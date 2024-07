MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwarespezialist Atoss wird nach weiterhin gut laufenden Geschäften optimistischer für das Gesamtjahr. Im laufenden Jahr soll nun vom Umsatz mindestens 33 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) hängen bleiben, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Zuvor hatte der Softwarespezialist 30 Prozent im Visier. Im ersten Halbjahr betrug die Marge 35 Prozent. Beim Umsatz peilt das Atoss-Management für 2024 weiterhin 170 Millionen Euro an.

Der Erlös legte in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 83,8 Millionen Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern zog um fast ein Viertel auf knapp 29,7 Millionen Euro an. Umsatz und Ergebnis fielen besser aus als von Fachleuten gedacht. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von fast 21,3 Millionen Euro hängen, nach knapp 16,2 Millionen ein Jahr zuvor./mne/jha/