Austin - Der Elektroauto-Vorreiter Tesla hat das zweite Quartal in Folge mit einem deutlichen Gewinnrückgang abgeschlossen. In den Monaten März bis Juni verdiente die von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Firma rund 1,48 Milliarden Dollar - 45 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 25,5 Milliarden Dollar (23,5 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das lag aber vor allem an dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...