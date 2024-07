Nach dem positiven Wochenauftakt hat der Dax auch am Dienstag weiter zugelegt. Am deutschen Aktienmarkt haben kauffreudige Anleger den Dax weiter in die Höhe getrieben. Dabei ist der deutsche Leitindex den US-Börsen deutlich vorausgelaufen, die nach einem verpassten Start der Big-Tech-Berichtssaison weiter unter Druck stehen. Angetrieben wurde das deutsche Börsenbarometer von dem Rekordlauf der SAP-Aktie, ...

