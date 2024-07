FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch leicht gefallen und hat damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0847 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0860 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf rücken Konjunkturdaten stärker in den Fokus. Die Anleger am Devisenmarkt warten auf Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone, die am Vormittag auf dem Programm stehen. Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) gehen von "allenfalls kleinen Verbesserungen" bei der Unternehmensstimmung im Juli aus. Im Vormonat Juni war der Stimmungsindikator gesunken.

Außerdem dürften die Anleger Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed im Blick haben, die im Handelsverlauf erwartet werden. Auf dem Programm steht eine Rede der Fed-Direktorin Michelle Bowman. Nach Einschätzung der Helaba-Experten könnte es "letzte Hinweise auf den geldpolitischen Ausblick geben, bevor die sogenannte 'Blackout Period' beginnt".

In der Regel äußern sich Notenbankern eine Woche vor einer Zinssitzung nicht mehr zu geldpolitischen Themen./jkr/zb