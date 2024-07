Zürich - Das Börsengeschehen bleibt zur Wochenmitte von Vorsicht geprägt. Der Leitindex SMI knüpft mit Auftaktverlusten an die Vortagesentwicklung an und das mit beschleunigtem Tempo. Hauptthema ist mit den zahlreichen Unternehmensberichten die mittlerweile voll angelaufene Berichtssaison. Sie hat bislang Licht und Schatten geboten. Nach US-Börsenschluss haben am Vorabend Tesla und Alphabet Zahlen vorgelegt, wobei vor allem der E-Autobauer enttäuschte. ...

