Genf - Das Genfer Unternehmen Agora Care gab den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von CHF 2,2 Millionen bekannt. Die neuen Mittel dienen der Lancierung einer Werbekampagne und strategischer Partnerschaften auf dem US-Markt. Ausserdem ermöglichen sie die Ausweitung der Patientenregistrierung in der Schweiz und in Europa durch einen neuen Prozess, der es den Patienten ermöglicht, ein Agora Care-Konto online zu eröffnen, ohne dass sie sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...