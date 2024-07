Sofia (ots) -Die Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer (AHK Bulgarien) in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen eclareon GmbH organisieren eine Energie-Geschäftsreise nach Bulgarien (Anreise am 11. November), die sich an deutschen Technologieanbieter und Dienstleister aus dem Bereich der Wasserstofftechnologien, richtet. Das Projekt findet im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Rahmen der Exportinitiative Energie statt.Projektziel: Markteinstieg für deutsche Unternehmen, gezielte Kontaktvermittlung zu potenziellen Geschäftspartnern in Bulgarien sowie Ausbau bestehender Auslandsaktivitäten.Dauer und Inhalte:- 11. November 2024 - Briefing zum Zielmarkt mit der AHK und ggf. weiteren Experten;- Am 12. November 2024 findet eine eintägige Konferenz statt, wo die deutschen Teilnehmer deren Leistungen und Kooperationsfelder vor interessierten Vertretern bulgarischer Unternehmen, Institutionen, Multiplikatoren, Ministerien und Gemeinden vorstellen können;- 13-14. November 2024 - die deutschen Teilnehmer führen individuell vereinbarte Gesprächstermine in Bulgarien mit potenziellen Partnern und Kunden vor Ort. Die Gespräche werden von den Veranstaltern organisiert und begleitet. Die Zielgruppe der gewünschten Kontakte definieren die deutschen Unternehmen dabei selbst.Weitere Informationen zum Projekt sowie Teilnahmebedingungen finden Sie hier (https://www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/DE/Veranstaltungen/Intern/2023/Geschaeftsreisen/gr-bulgarien.html). German Energy Solutions - Produktion, Speicherung und Distribution von grünem Wasserstoff (für den Export und industriellen Eigenverbrauch) in Bulgarien (german-energy-solutions.de) (https://www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/DE/Veranstaltungen/Intern/2024/Geschaeftsreisen/gr-bulgarien.html)Ihre Teilnahme an der Energie-Geschäftsreise können Sie direkt an Herrn Kai Unger (eclareon GmbH) per E-Mail: ku@eclareon.com registrieren.Anmeldeschluss: 16.09.2024(40% Frühbucherrabat auf den Eigenbeitrag bis zum 19.08.2024)Pressekontakt:Ansprechpartner in BulgarienFrau Bilyana GenovaAHK BulgarienTel: +359 2 816 30 23E-Mail: bilyana.genova@ahk.bgWeb: https://bulgarien.ahk.deAnsprechpartner in DeutschlandHerr Kai Ungereclareon GmbHTel.: +49 (0)30 88 66 74 055E-Mail: ku@eclareon.comWeb: https://www.eclareon.com/Original-Content von: AHK Bulgarien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149963/5829545