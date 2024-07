Eine klare Linie ist an den Aktienmärkten derzeit kaum zu erkennen, verschiedene Effekte beeinflussen die Kurse und die Nervosität nimmt zu. Am Dienstag zeigte der DAX mit Gewinnen von 0,8 Prozent eine deutliche Gegenbewegung und holte einen Großteil der vorherigen Verluste wieder auf. Klare Gründe für die Erholung sind jedoch schwer auszumachen. So sieht eine neue Umfrage Kamala Harris mit 44 zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...