Kathmandu - Bei dem Flugzeugunglück in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu am Mittwoch sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Der Pilot habe als einziger das Unglück überlebt und befinde sich derzeit zur Behandlung in einem Krankenhaus, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Weitere Details zu seinem Zustand wurden zunächst nicht genannt.



Das Unglück hatte sich gegen 11 Uhr Ortszeit (7:15 Uhr deutscher Zeit) ereignet. An Bord des Testflugs befanden sich insgesamt 19 Personen, darunter technische Mitarbeiter der Fluggesellschaft und zwei Besatzungsmitglieder.



Die Maschine der Fluggesellschaft Saurya Airlines war während des Starts vom Tribhuvan International Airport abgestürzt. Die genaue Absturzursache blieb vorerst unklar. Beim Aufprall war das Flugzeug in Flammen aufgegangen - der Brand konnte den Angaben zufolge durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und die Leichen der Opfer geborgen werden. Das Flugzeug sollte in Richtung Pokhara im Zentrum des Landes fliegen.