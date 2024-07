DJ ENERGIE-BLOG/Umwelthilfe fordert Importverbot von Fracking-Gas

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Umwelthilfe fordert Importverbot von Fracking-Gas

Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert die Energiepolitik der Bundesregierung als maßgeblichen Treiber für den US-Fracking-Boom und fordert ein Importverbot von Fracking-Gas. Ein neuer Bericht der Deutschen Umwelthilfe und der Nichtregierungsorganisationen Food and Water Action Europe und Gas no es solución zeige, dass 70 Prozent aller deutschen Importe von Flüssigerdgas (LNG) im vergangenen Jahr Fracking-Gas aus den USA waren. Von den importierten 7,1 Milliarden Kubikmetern LNG stammten etwa 80 Prozent aus den USA. Insgesamt hätten sich die LNG-Importe aus den USA in die EU im Vergleich zu 2021 von 22 auf 64 Milliarden Kubikmeter fast verdreifacht. "In Deutschland ist das Schiefergasfracking aus gutem Grund verboten: Es ist das gesundheits- und umweltschädlichste Erdgas, das es überhaupt gibt. Im Ausland nimmt die Bundesregierung die damit verbundenen Schäden aber billigend in Kauf, um den Gashunger Deutschlands zu stillen. Das ist pure Doppelmoral", sagte Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe.

