Berlin (ots) -Ein nachhaltiges Verpackungsangebot im Supermarkt wird Kundinnen und Kunden immer wichtiger. Viele Supermärkte reagieren und werben damit, dass sie Abfälle vermeiden, Mehrweg fördern und nachhaltige Verpackungen verwenden. Doch wie verpackungsarm sind Deutschlands Supermarktregale wirklich? Das hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) im dritten Jahr in Folge in ihrem Verpackungscheck untersucht. Auf dem Prüfstand: 12 große Supermarkt-, Discounter- und Biohandelsketten in verschiedenen Kategorien - von Obst und Gemüse über die Frischetheke bis zu hin zum Getränkeregal.Welche Supermärkte auf dem Weg zu weniger Verpackungen auf der Bremse stehen, wo Verbraucherinnen und Verbraucher verpackungssparend einkaufen können und was die Bundesregierung tun kann, um das Abfallproblem zu lösen, präsentieren wir Ihnen in einer Pressekonferenz. Die Pressekonferenz findet digital über Zoom statt.Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin- Elena Schägg, Stellvertretende Leiterin KreislaufwirtschaftDatum:Mittwoch, 31. Juli 2024 um 10 Uhr