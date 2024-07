München (ots) -Eene meene Filmmagie, Bibi im Kino wie noch nie! Hex- hex!Am 25. Juni 2024 fiel die erste Klappe zum neuen spannenden Kinoabenteuer rund um die Junghexe Bibi und ihre Freundinnen. Zum ersten Mal dürfen sie beim internationalen Hexenkongress dabei sein, der nur alle 13 1/3 Jahre stattfindet. Doch dort läuft von Anfang an nichts wie geplant und als Bibis Hexerei schließlich außer Kontrolle gerät, eskaliert die Situation...Die Dreharbeiten finden noch bis Mitte August 2024 in Wien, Krems an der Donau sowie München und Umgebung statt. LEONINE Studios bringt BIBI BLOCKSBERG am 25. Dezember 2025 in die deutschen Kinos.Die Neustädter Junghexe Bibi ist aufgeregt: Auf dem Blocksberg findet der große internationale Hexenkongress statt und sie darf mit ihren Freundinnen Schubia (Carla Demmin) und Flauipaui (Philomena Amari) als freiwillige Helferin dabei sein. Doch ausgerechnet, als es um die Zukunft der Junghexen geht, überschlagen sich die Ereignisse und es herrscht komplettes Chaos! Die Neustädter Althexen benehmen sich plötzlich wie unberechenbare Teenies und die Junghexen haben alle Hände voll zu tun, um nicht nur Ordnung in das von ihnen verursachte Durcheinander zu bringen, sondern auch für ihr Mitbestimmungsrecht zu kämpfen...Als am 4. August 1980 die erste Bibi-Blocksberg-Hörspielfolge "Hexen gibt es doch" erscheint, ist das der Startschuss zu einer Erfolgsgeschichte: Seit Jahren ist die Serie auf den oberen Plätzen der Kinder-Audio-Charts zu finden und an Bekanntheit kaum zu übertreffen. Mittlerweile sind 152 Hörspielfolgen erschienen, 68 Zeichentrickfilme sowie unzählige Bücher, Magazine und vieles mehr. Die Hörspiele und Filme der kleinen Hexe wurden millionenfach verkauft. Bibi ist in fast jedem Kinderzimmer zu Hause, und mittlerweile zählen auch viele Erwachsene zu ihren Fans. 2025 feiert die Marke Bibi Blocksberg 45-jähriges Jubiläum.Nach erfolgreichen Filmreihen wie "Die Drei ???" (Wiedemann & Berg Film) und "Die Schule der magischen Tiere" (LEONINE Studios) kommt mit dem hexenstarken Abenteuerspaß BIBI BLOCKSBERG nun das nächste große Family-Entertainment-Franchise auf die Leinwand.Gregor Schnitzler ("Die Schule der magischen Tiere", "Spieltrieb") inszeniert BIBI BLOCKSBERG nach einem Drehbuch von Bettina Börgerding (Kino-Reihen "Bibi & Tina", "Mein Lotta-Leben"). Die hexenstarken Songs kommen aus der Feder des Erfolgstrios Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Joshua Lange. In den Hauptrollen sind Nala als Bibi, Carla Demmin als Schubia, Philomena Amari als Flauipaui sowie Fia-Marie Lin ("The Voice Kids") als Marita zu sehen. In den Erwachsenenrollen spielen u.a. Rosalie Thomass ("Die Känguru-Chroniken", "Grump") als Bibis Mutter, Friedrich Mücke ("Wunderschön", "Ballon", "Friendship") als Bibis Vater, Heike Makatsch ("German Genius", "Gott, du kannst ein Arsch sein!", "Ich war noch niemals in New York") als Hexe Servera, Maria Happel ("Freibad", "Die Goldfische") als Walpurgia, Sophie Rois ("A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe", "Burg Schreckenstein") als Mania, Palina Rojinski ("Nightlife", "Willkommen bei den Hartmanns") als Karla Kolumna sowie Robert Palfrader ("Wir sind Kaiser") als Bürgermeister mit.BIBI BLOCKSBERG ist eine Wiedemann & Berg Film Produktion in Koproduktion mit KIDDINX Studios und EPO-Film. Die Produzent*innen sind Quirin Berg, Max Wiedemann, Johanna Bergel, Bernd Krause, die Koproduzent*innen sind Gabi Salomon, Martina Priemer, Dieter Pochlatko und Jakob Pochlatko.Der Film wird gefördert durch das Österreichische Film Institut (ÖFI+), den Deutschen Filmförderfonds (DFFF), den FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) und die Filmförderungsanstalt (FFA).Cast: Nala, Carla Demmin, Philomena Amari, Shanti Celik, Fia-Marie Lin, Rosalie Thomass, Friedrich Mücke, Heike Makatsch, Maria Happel, Sophie Rois, Lorna Ishema, Palina Rojinski, Robert Palfrader, Alli Neumann u.v.m.Regie: Gregor SchnitzlerDrehbuch: Bettina BörgerdingSongs: Peter Plate, Ulf Leo Sommer, Joshua LangeProduzent*innen: Quirin Berg, Max Wiedemann, Johanna Bergel, Bernd KrauseKoproduzent*innen: Gabi Salomon, Martina Priemer, Jakob Pochlatko, Dieter PochlatkoProduktion: Wiedemann & Berg Film in Koproduktion mit KIDDINX Studios und EPO-FilmPressekontakt:Print/Radio/TV:Just PublicityKerstin Böck, Clea Fricke & Annalena BrandelikE-Mail: info@just-publicity.comTel: 089 20 20 82 60Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5829667