Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte im zweiten Quartal 2024 einen kleinen Verlust eingefahren haben. Für das gesamte Semester zeichnet sich damit aber weiterhin ein Gewinn von über 50 Milliarden Franken ab. Die Ökonomen der UBS schätzen für die Periode von April bis Juni ein Ergebnis für die Nationalbank zwischen minus 7 und plus 3 Milliarden Franken, was als Mittelwert also einem Verlust von rund 2 Milliarden entsprechen würde. ...

