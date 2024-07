Erst zum 26. Mal in den vergangenen zehn Jahren zeigen diese Aktien einen deutlichen Kursrutsch von mehr als fünf Prozent und jedes Mal war dies für Anleger eine Gelegenheit zum Nachkauf. Angesichts dessen und einiger anderer Faktoren ist auch die Bank of America optimistisch. Heißt es jetzt zuschlagen? Zuletzt haben Halbleiteraktien massiv an Wert verloren, nachdem es in den vergangenen Tagen eine klare Sektorrotation von stark gehypten Branchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...