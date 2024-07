NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 211 auf 217 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nutzungszahlen der Suchmaschine Google seien solide gewesen, schrieb Analyst Eric Sheridan nach dem Quartalsbericht. Zudem ziehe das Cloud-Geschäft an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 00:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

US02079K3059