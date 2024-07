WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW ruft in den USA Hunderttausende Autos in die Werkstätten wegen möglicherweise fehlerhafter Gepäckbefestigungsschienen im Kofferraum. Betroffen sind bis zu 291.112 Wagen vom Kompakt-SUV X3 der Baujahre 2018 bis 2023, wie aus einer Mitteilung auf der Webseite der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) vom Mittwoch hervorgeht. In einem extremen Auffahrunfall von hinten könnten sich die Schienen lösen und das Risiko einer Verletzung erhöhen. Bei den betroffenen Fahrzeugen sollen die Teile ausgetauscht werden. Der Rückruf ist für BMW ein vergleichsweise großer: Vergangenes Jahr verkaufte der Konzern von der Stammmarke BMW in den USA 362.244 Autos./men/mne/mis