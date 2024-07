FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Internetportal-Betreiber werde am 8. August wohl über ein weiteres solides Quartal berichten, was die Anleger honorieren dürften, schrieb Analystin Nizla Naizer in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zwar stiegen die Sorgen vor einem zunehmenden Wettbewerb. Doch ein Konkurrent müsste viel Geld investieren, um Scout24 in seiner Führungsposition herauszufordern./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 08:07 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A12DM80