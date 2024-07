BYD könnte in diesem Jahr Tesla bei den weltweiten Verkäufen von Elektrofahrzeugen überholen, da die Nachfrage in China stark ansteigt, während sie in den USA und Europa stagniert. Diese Entwicklung stellt eine bedeutende Wendung dar, nachdem Tesla Anfang des Jahres noch als führend bis Ende des Jahrzehnts prognostiziert wurde.BYD kurz davor, Tesla bei Elektroauto-Verkäufen zu überholen BYD steht möglicherweise kurz davor, Tesla in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...