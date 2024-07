Ein Bitcoin-Mining-Unternehmen macht einer Gemeinde in den USA das Leben schwer. Anwohner fühlen sich vor allem durch den Lärm belästigt. Das sagt der Betreiber dazu. Die Gemeinde Hoot County im US-Budestaat Texas hat ein Problem. In der Nachbarschaft gibt es eine Bitcoin-Mining-Anlage, die viel Lärm erzeugt. Dadurch würden die Bewohner unter gesundheitlichen und psychologischen Problemen leiden, heißt es in einem Bericht von CBS News. "Wissen Sie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...