DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 01:00 KR/BIP 2Q 01:30 KR/SK Hynix Inc, Ergebnis 2Q *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1H 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 1H 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Takkt AG, ausführliches Ergebnis 1H 07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H 07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q *** 07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1H (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q (14:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1H (14:00 Earnings-Call) 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H *** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 1Q *** 08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1H 08:00 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 99 zuvor: 99 *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1H (08:00 PK) 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q 10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni Geldmenge M3 PROGNOSE: +1,9% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vj *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 88,8 zuvor: 88,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 88,4 zuvor: 88,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 89,2 zuvor: 89,0 *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Ergebnis 1H (11:00 PK) *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analysten- und Investorenkonferenz 2Q *** 14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,6% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 243.000 *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -12,7 Punkte zuvor: -11,6 Punkte *** 17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H *** 18:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1H *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H - BR/Finanzstaatssekretär Thoms, Teilnahme an G20-Finanzministertreffen, Rio de Janeiro - BR/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 26.7.) - DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Mai ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

July 24, 2024

