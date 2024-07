OTTAWA (dpa-AFX) - Die kanadische Notenbank hat ihren Leitzins wieder gesenkt. Er wurde erneut um 0,25 Prozentpunkte auf 4,50 Prozent reduziert, wie der Zentralbankrat nach seiner Sitzung am Mittwoch in Ottawa mitteilte. Analysten hatten den Schritt erwartet. Es war die zweite Zinssenkung in Folge.

Wie auch andere große Notenbanken hatte die Bank of Canada ihre Geldpolitik in den vergangenen Jahren stark gestrafft. Verantwortlich für die Zinserhöhungen war die hohe Inflation. Zuletzt hat sich die Inflationsrate aber wieder dem Zielwert von zwei Prozent angenähert. Im Juni war sie auf 2,7 Prozent gesunken.

Notenbankchef Tiff Macklem bekräftigte, dass es "vernünftig" sei, weitere Zinssenkungen zu erwarten sind. Die Notenbank werde ihre Entscheidungen "eine nach der anderen" treffen. Man sei nicht auf einem vorbestimmten Senkungspfad./jsl/he