GAC hat die zweite Generation des Aion V in China zu einem Startpreis von 129.800 Yuan (etwa 16.460 Euro) auf den Markt gebracht. Der völlig neue elektrische Kompakt-SUV ist eine preisgünstige Alternative zum VW ID.4. GAC bietet den brandneuen Aion V in China mit zwei verschiedenen Antrieben mit einem Motor an der Vorderachse an. Die Basisvariante leistet 150 kW und bietet 240 Nm Drehmoment, die Spitzenvariante leistet 165 kW und das gleiche Drehmoment. ...

