Palantir - KI-Plattform soll für Wachstum sorgen

Die Aktie von Palantir zählt in diesem Jahr zu den Stars an der New Yorker Börse. Dabei profitierte der Technologiekonzern vor allem vom KI-Hype. Zuletzt pendelte das Papier jedoch in einer engen Range. Ist dies die Ruhe vor der nächsten Rallye?

Palantir vermarktet vier zentrale Softwareplattformen, die jeweils auf KI-Diensten wie maschinellem Lernen und großen Sprachmodellen (LLMs) basieren. Ursprünglich stellte Palantir nur Software für den Einsatz in Behörden her. Dieser Markt macht immer noch mehr als die Hälfte des Umsatzes von Palantir aus. Palantir erkannte jedoch den Anwendungsfall für seine KI-Software außerhalb des reinen Behördeneinsatzes und expandierte auf die kommerzielle Seite. 2023 brachte das Unternehmen sein neuestes Angebot, AIP, auf den Markt, das generative KI-Anwendungen nutzt, um Unternehmen dabei zu helfen, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und auf diese Weise Prozesse zu optimieren oder neue Umsatzpotenziale zu identifizieren. In den zurückliegenden Monaten präsentierte der Konzern die Artificial Intelligence Plattform (AIP) in einer Vielzahl von Workshops und konnte bereits im ersten Quartal die Kundenzahl deutlich steigern. AIP soll der Katalysator für zukünftiges Wachstum sein. Vor diesem Hintergrund erhöhte der Technologiekonzern bereits die Gewinn- und Umsatzprognosen für das Gesamtjahr.

Schwachpunkt im Zahlenwerk ist jedoch weiterhin die hohe Abhängigkeit von staatlichen Behörden. Zwar verbuchte der Konzern zuletzt hohe Wachstumsraten. Allerdings ist offen, wie viele Kunden Palantir für AIP nachhaltig gewinnen kann. Mit 64,2 Milliarden US-Dollar erscheint das Papier zudem nicht mehr günstig. Für das Gesamtjahr wird einem Umsatz von 2,677 bis 2,689 Milliarden U-Dollar gerechent. Rücksetzer nach der jüngsten Rally sind somit nicht ausgeschlossen. Hiobsbotschaften oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie von Palantir unter Druck bringen.

Chart: Palantir Widerstandsmarken: 31,90/34,60 USD Unterstützungsmarken: 21,80/23,15/27,55 USD Die Aktie von Palantir ist im Februar diesen Jahres nachhaltig aus dem Seitwärtstrend nach oben ausgebrochen und schraubte sich zunächst auf 27,55 USD. Im weiteren Verlauf konsolidierte das Papier bis in den Bereich der 38,2%-Retracementlinie ehe im Juni der nächste Aufwärtsimpuls startete. Anfang Juli gelang der Ausbruch über das Märzhoch. Seither bewegt sich die Aktie in einer engen Range oberhalb der Ausbruchslinie. Solange die Unterstützung bei 27,55 USD hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 31,90 USD. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten allerdings nach Süden. Kippt die Aktie unter 27,55 USD droht eine Konsolidierung bis 24,85 oder gar 23,15 USD. Palantir in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 02.06.2022-24.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Palantir in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 05.10.2020 (Börsenstart)-24.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

