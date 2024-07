Audi hat in Südafrika sechs Schnelllader mit 150 kW Leistung aufgebaut. Das hat die Volkswagen Group über X verkündet. Das kleine Problem dabei: eine massive Text-Bild-Schere. Der Aufbau eigener Schnelllader an sich ist gut und lobenswert, auch wenn sechs einzelne 150-kW-Ladesäulen in ganz Südafrika sicher niemanden unmittelbar vom Kauf eines elektrischen Audis überzeugen. Die Standorte an den Highways N1, N2 und N3 mögen dennoch Sinn ergeben.Und ...

