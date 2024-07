Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch durch schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone zum US-Dollar nur vorübergehend belastet worden. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0854 US-Dollar. Der Euro notierte so wieder auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Zum Franken haben derweil sowohl Dollar als auch zum Euro abgegeben. So kostet der Dollar am späten Nachmittag 0,8839 Franken, nachdem er am Morgen noch zu mehr als 89 Rappen gehandelt ...

