Die Nvidia-Aktie fiel am Mittwoch um 5,6 Prozent. Tesla-CEO Elon Musk kündigte an, dass Teslas Supercomputer-Projekt "Dojo" in direkte Konkurrenz zu Nvidia treten könnte. Musks optimistische, aber herausfordernde Ankündigung führte zu Unsicherheit unter den Anlegern. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die langfristige Prognose für Nvidia positiv, da Analysten erhebliche Wachstumschancen durch die zunehmende Automatisierung und Künstliche ...

