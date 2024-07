NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS angesichts der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn der Deutsche-Bank-Fondstochter habe zwar enttäuscht, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter anderem wegen der guten Entwicklung des bekannten Multi-Asset-Fonds Concept Kaldemorgan rechnet der Experte aber für das Schlussquartal mit höheren Performancegebühren, die sich in höheren Erträgen im Gesamtjahr niederschlagen sollten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 13:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 13:27 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007