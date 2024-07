Brüssel - Die neu gewählte Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europaparlamentes, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hält die Zeit für gekommen, mit dem Aufbau gemeinsamer EU-Streitkräfte zu starten. "Ich wünsche mir, dass wir eine europäische Armee aufstellen", sagte die FDP-Europaabgeordnete der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



Die einzelnen EU-Staaten sollten darin ihre besonderen Fähigkeiten und Interessen einbringen. "Ich bin der Meinung, es ist an der Zeit, parallel zu den nationalen Armeen, sukzessive eine europäische Armee aufzubauen", so Strack-Zimmermann. Es müsse jetzt damit begonnen werden, von Brüssel aus die immer wichtiger werdende Kooperation auch in die nationalen Parlamente hineinzutragen.