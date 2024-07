MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Blaue Moschee:

"Dass die "Blaue Moschee" kein frommes Haus der Glaubensverkündung ist, sondern eine Außenstelle des Teheraner Terror-Regimes, war in der deutschen Politik schon unter Merkels Kanzlerschaft bekannt. Viel zu lange hatte man in Berlin darauf gesetzt, mit den Mullahs im Geschäft bleiben zu können. Als der damalige US-Präsident Donald Trump das Atom-Abkommen mit Iran kündigte, weil Teheran entgegen seinen Beteuerungen doch an der Entwicklung der Atombombe gegen Israel bastelte und im Nahen Osten sein Terror-Netzwerk spann, sperrten sich die Europäer gegen Sanktionen und ließen sich vom Teheraner Regime weiter zum Narren halten. Spät hat sich die Regierung nun doch zum Handeln entschlossen. Weitere Verbote, etwa der auch unter deutschen Muslimen gefürchteten Gruppierung "Muslim Interaktiv" oder der "Generation Islam", müssen folgen, damit Deutschland nicht zum Aufmarschgebiet für Islamisten wird."/yyzz/DP/ngu