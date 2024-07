Leonteq AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Personalie

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ PUBLIZIERT HALBJAHRESRESULTATE 2024 Zürich, 25. Juli 2024 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Dank solidem Wachstum des Kommissions- und Dienstleistungsertrags kehrte Leonteq AG (SIX: LEON) im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2023 in die Gewinnzone zurück, dies trotz weiterhin anspruchsvollen Marktbedingungen. Die Guidance für 2024 wird bestätigt. Nach mehr als sechs Jahren als CEO gab Leonteq-Gründungsaktionär Lukas Ruflin seine Absicht bekannt, von seiner Funktion zurückzutreten, sobald eine Nachfolge ernannt ist. Der Verwaltungsrat hat zudem beschlossen, ihn anschliessend an der nächsten Generalversammlung zur Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorzuschlagen. Finanzzahlen H1 2024 gegenüber H2 2023 Steigerung des Kommissions- und Dienstleistungsertrags um 32% auf CHF 117.9 Millionen

Weiter normalisiertes Handelsergebnis von CHF 11.2 Millionen (gegenüber CHF 18.8 Millionen)

Rückkehr zur Profitabilität mit einem Konzerngewinn von CHF 15.7 Millionen (gegenüber CHF -8.2 Millionen)

Starke Kapitalbasis von CHF 871.4 Millionen (Ende 2023: CHF 837.9 Millionen) Sehr hohe Plattformaktivität unterstreicht starkes Kundengeschäft (vs H2 2023) Rekordzahl von 23'946 emittierten Produkten (+30%); 22% via LYNQS initiiert

Rekordzahl von 146'409 Kundentransaktionen auf der Plattform (+48%)

Transaktionsvolumen wuchs um 66% auf CHF 15.8 Milliarden

Erträge aus neuen Geschäftsfeldern stieg um 51% Lukas Ruflin tritt als CEO zurück Lukas Ruflin beabsichtigt, nach der Ernennung einer Nachfolge als CEO zurückzutreten und sich danach als Mitglied des Verwaltungsrats zur Wahl zu stellen; Suchprozess für neuen CEO eingeleitet Wechsel in der Geschäftsleitung per 1. Oktober 2024 Jasmin Koelbl-Vogt als Nachfolgerin von Ingrid Silveri als General Counsel ernannt Ausblick Leonteq bekräftigt ihre klare Ambition, den Gewinn für das Gesamtjahr 2024 gegenüber dem Gesamtjahr 2023 zu steigern Lukas Ruflin, CEO von Leonteq: «Während die Markttrends punkto Volatilität, Zinsniveau und Wettbewerb ähnlich waren wie seit Anfang 2023, sind unsere Erträge im ersten Halbjahr 2024 dank einem höheren Anteil an Erträgen aus neuen Geschäftsfeldern und einer rekordhohen Kundenaktivität auf unserer Plattform gestiegen. Dies unterstreicht die Qualität unserer Erträge und unsere Fähigkeit, ein herausforderndes Umfeld zu meistern. Ebenfalls haben wir unsere Kostenbasis hin zu einer tieferen künftigen Run-Rate optimiert, werden gleichzeitig aber weiterhin in strategische Initiativen investieren.»

Ausgewählte Kennzahlen

(in CHF Millionen, sofern nicht anders angegeben)

H1 2024

H2 2023

H1 2023 ? vs

H1 2023 ? vs

H2 2023 Betriebsertrag 133.4 112.9 147.1 (9%) 18% davon Kommissions- und Dienstleistungsertrag 117.9 89.3 123.9 (5%) 32% davon Handelsergebnis 11.2 18.8 17.8 (37%) (40%) Geschäftsaufwand (120.5) (119.7) (121.9) (1%) 1% Gewinn vor Steuern 12.9 (6.8) 25.2 (49%) k.A. Konzerngewinn 15.7 (8.2) 28.8 (45%) k.A. Kapitalbasis 871.4 837.9 883.4 (1%) 4% Gewinn pro Aktie (CHF) 0.89 (0.44) 1.59 (44%) k.A. Buchwert pro Aktie (CHF) 46.2 44.4 45.7 1% 4%



Solide Leistung in der ersten Jahreshälfte 2024 trotz anhaltend anspruchsvollen Marktbedingungen Leonteq verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2024 eine sehr hohe Plattformaktivität. Das Unternehmen emittierte 23'946 Produkte (+30% gegenüber H2 2023) und verarbeitete 146'409 Kundentransaktionen (+48% gegenüber H2 2023) - beides historische Rekordwerte. Das gesamte Transaktionsvolumen stieg um 66% auf CHF 15.8 Milliarden, was teilweise auf ausserordentliche Transaktionen mit hohen Nominalwerten von insgesamt CHF 1.7 Milliarden zurückzuführen ist. Das wettbewerbsintensive Marktumfeld und die erwähnten Transaktionen führten jedoch zu einem weiteren Rückgang der Margen auf 67 Basispunkte (H2 2023: 82 Basispunkte). Der Kommissions- und Dienstleistungsertrag stieg im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2023 um 32% auf CHF 117.9 Millionen und sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 um 5% bzw. CHF 6.0 Millionen. Letzteres ist zum Teil auf einen höheren Beitrag von Large-Ticket-Transaktionen in Höhe von CHF 22.1 Millionen (oder 18% des Kommissions- und Dienstleistungsertrags) im ersten Halbjahr 2023 zurückzuführen, verglichen mit CHF 10.6 Millionen (9% des Kommissions- und Dienstleistungsertrags) im Berichtszeitraum. Das erste Halbjahr 2024 war zudem durch eine weiterhin geringe Marktvolatilität gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund erzielte Leonteq ein Handelsergebnis mit begrenzten, aber positiven Beiträgen aus Absicherungs- und Treasury-Aktivitäten in Höhe von insgesamt CHF 11.2 Millionen, verglichen mit CHF 18.8 Millionen im zweiten Halbjahr 2023 (H1 2023: CHF 17.8 Millionen). Der Betriebsertrag belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 133.4 Millionen, was einem Anstieg von 18% gegenüber CHF 112.9 Millionen im zweiten Halbjahr 2023 entspricht (H1 2023: CHF 147.1 Millionen). Wie mit den Resultaten für das Gesamtjahr 2023 bekannt gegeben, hat Leonteq eine Reihe von Massnahmen zur Optimierung und Flexibilisierung ihrer Kostenstruktur ergriffen, um sich an die veränderten Marktbedingungen anzupassen. Leonteq verfolgte einen strikteren Ansatz bei Neueinstellungen und Personalersatz und nutzte die natürliche Fluktuation, um den Personalbestand per Ende Juni 2024 auf 573 Vollzeitstellen zu senken (gegenüber 591 Vollzeitstellen Ende 2023). Leonteq hat zudem vor kurzem den Umfang bestimmter Initiativen überprüft und reduziert, was voraussichtlich zu einer weiteren Verringerung der Zahl der Vollzeitstellen und Berater führen wird. Aufgrund dieser Massnahmen sowie der Auswirkungen von tieferen variablen Vergütungen und einmaligen Kosteneffekten wird erwartet, dass der Betriebsaufwand von Leonteq im ersten Halbjahr 2025 auf einer Run-Rate-Basis von rund CHF 110 Millionen liegen wird, verglichen mit CHF 120.5 Millionen im ersten Halbjahr 2024 (unter der Annahme eines ähnlichen Marktumfelds, einer ähnlichen Ertragsentwicklung und Investitionen in laufende Initiativen). Infolge des Wachstums des Kommissions- und Dienstleistungsertrags und der kontrollierten Kostenbasis wies Leonteq für das erste Halbjahr 2024 einen Gewinn vor Steuern von CHF 12.9 Millionen aus. Der Steuerertrag von CHF 2.8 Millionen ist auf eine Zunahme der latenten Steuerguthaben zurückzuführen. Der Konzerngewinn belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 15.7 Millionen, nach einem Verlust von CHF -8.2 Millionen im zweiten Halbjahr 2023 und einem Gewinn von CHF 28.8 Millionen im ersten Halbjahr 2023. Das Eigenkapital belief sich per 30. Juni 2024 auf CHF 814.4 Millionen, verglichen mit CHF 780.1 Millionen per Ende 2023. Die Kapitalbasis von Leonteq, die sich aus dem Eigenkapital und aufgeschobenen Erträgen von CHF 57.0 Millionen zusammensetzt, blieb stark mit CHF 871.4 Millionen per 30. Juni 2024. Fortschritte bei strategischen Initiativen Im ersten Halbjahr 2024 zeigten die Investitionen in wichtige Initiativen, die auf eine Diversifizierung des Geschäfts abzielen, deutliche Wirkung auf der Ertragsseite. Das Unternehmen trieb ihre Initiative für das Retail-Flow-Geschäft voran, ihre grösste Einzelinvestition der letzten Jahre. Nach dem Erwerb eines 10-prozentigen Anteils an der BX Swiss von der Gruppe Börse Stuttgart im Dezember 2023, übernahm Leonteq ab April 2024 schrittweise die Rolle des exklusiven Market Makers für Aktien und ETFs an der BX Swiss. Das Handelsvolumen an der Börse hat sich im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahresquartal fast verdoppelt. Im Rahmen des Retail-Flow-Geschäfts, rechnet Leonteq zudem mit der Einführung von Hebelprodukten in der Schweiz in der zweiten Jahreshälfte 2024. Leonteq investierte auch weiter in ihre digitale Anlageplattform LYNQS. Die Anzahl der über LYNQS initiierten Produkte stieg im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2023 um 67% auf 5'181 Produkte (plus 303% gegenüber H1 2023). Dadurch verbesserte sich die Click-'n'-Trade-Quote im ersten Halbjahr 2024 auf 22% (H1 2023: 7%; H2 2023: 17%). Darüber hinaus wurde die Anzahl der verfügbaren Drittanbieter für LYNQS-Nutzer um vier international renommierte Banken mit Top-Rating erweitert. Damit haben LYNQS-Nutzer nun Zugang zu strukturierten Produkten von insgesamt 15 Emittenten. Insgesamt stiegen im ersten Halbjahr 2024 die Erträge aus neuen Geschäftsfeldern um 51% auf CHF 77.2 Millionen und trugen 58% zu den Gesamterträgen (ohne Nettoergebnis aus Absicherungsgeschäften) bei (H2 2023: 55%; H1 2023: 42%). Insbesondere das Geschäft mit Fondsderivaten, das Balance-Sheet-Light-Geschäft und die Treasury-Initiative verzeichneten eine starke Performance mit zweistelligen Wachstumsraten sowohl gegenüber dem ersten als auch gegenüber dem zweiten Halbjahr 2023. Starke Marktpositionierung in der Schweiz und in Italien Der Kommissions- und Dienstleistungsertrag im Schweizer Heimmarkt von Leonteq belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 53.0 Millionen, was einer Steigerung von 20% gegenüber CHF 44.1 Millionen im zweiten Halbjahr 2023 entspricht (H1 2023: CHF 48.2 Millionen). Zusammen mit ihren Plattformpartnern konnte Leonteq ihren Marktanteil bei den an der SIX kotierten strukturierten Produkten von 13% im zweiten Halbjahr 2023 auf 15% weiter ausbauen und war damit die Nummer drei unter den Emittenten in der Schweiz (H1 2023: 11%). Bei den an der SIX kotierten Renditeoptimierungsprodukten baute Leonteq ihre führende Position mit einem Marktanteil von 35% deutlich aus (H1 2023: 27%, H2 2023: 29%). Bei den Swiss Derivative Awards 2024 wurde Leonteq zum 14. Mal in Folge als Top-Dienstleister ausgezeichnet. Das operative Geschäft in Europa zeigte eine starke Leistung und erzielte ein Wachstum von 52% beim Kommissions- und Dienstleistungsertrag, der von CHF 36.8 Millionen im zweiten Halbjahr 2023 auf CHF 55.9 Millionen anstieg (H1 2023: CHF 62.7 Millionen). In Italien machte Leonteq weitere Fortschritte beim Aufbau einer starken Marktposition und erreichte im ersten Halbjahr 2024 einen Marktanteil von 17% bei den Cert-X-gelisteten Produkten an der Borsa Italiana (H1 2023: 13%, H2 2023: 16%) und wurde bei den Italian Certificate Awards mit zwei produktbezogenen Auszeichnungen gewürdigt. Der Kommissions- und Dienstleistungsertrag in der Region Asien (einschliesslich Naher Osten) stieg um 7% auf CHF 9.0 Millionen, verglichen mit CHF 8.4 Millionen im zweiten Halbjahr 2023 (H1 2023: CHF 13.0 Millionen). Lukas Ruflin beabsichtigt nach Ernennung eines neuen CEO in den Verwaltungsrat zu wechseln Lukas Ruflin hat sich entschieden, als CEO zurückzutreten, sobald eine Nachfolge ernannt ist. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, ihn anschliessend an der nächsten Generalversammlung (voraussichtlich im März 2025), als neues Mitglied des Verwaltungsrats zur Wahl vorzuschlagen, vorbehältlich der behördlichen Genehmigung. Die CEO-Nachfolge soll im Rahmen eines Suchprozesses unter der Leitung des Verwaltungsratspräsidenten bestimmt werden. Lukas Ruflin war einer der Mitgründer von Leonteq im Jahr 2007 und ist nach wie vor der zweitgrösste Aktionär des Unternehmens. Er war ab 2009 Mitglied des Verwaltungsrats von Leonteq und war von 2015 bis 2018 dessen Vizepräsident. Im Jahr 2018 hat er sich nach Anfrage des Verwaltungsrats dazu bereit erklärt, für etwa fünf Jahre die CEO-Funktion zu übernehmen. Christopher Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Seit der Gründung von Leonteq hat Lukas die strategische Entwicklung des Unternehmens massgeblich geprägt, und wir sind dankbar für seine operative Führung und alles, was er erreicht hat. Während seiner Amtszeit ist das Eigenkapital auf über CHF 800 Millionen angewachsen und unterstützt durch neue Geschäftsinitiativen wurden kumulierte Gewinne von über CHF 500 Millionen erwirtschaftet. Trotz der jüngsten Herausforderungen und enttäuschender Aktienkursentwicklung ist Leonteq angesichts sich verbessernder Zinsaussichten und sich erholender Märkte für strukturierte Produkte sehr gut für die Zukunft positioniert.» Er fügte hinzu: «Wir freuen uns, dass Lukas bereit ist, Leonteq in Zukunft als Mitglied des Verwaltungsrats weiterhin zu unterstützen.» Lukas Ruflin: «Es war mir ein Privileg, Leonteq in den letzten sechs Jahren als CEO zu führen. In dieser Zeit haben wir Leonteq in ein stärker diversifiziertes, unabhängiges Unternehmen transformiert. Aus der heutigen Position hat Leonteq eine Reihe attraktiver Optionen für die nächste Entwicklungsphase, die ein neuer CEO angehen wird. Ich bin sehr zuversichtlich für Leonteq und werde das Unternehmen auch weiterhin als langfristiger Aktionär unterstützen.» Jasmin Koelbl-Vogt zur General Counsel ernannt Jasmin Koelbl-Vogt wurde, vorbehältlich behördlicher Genehmigung, per 1. Oktober 2024 zur General Counsel und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Ingrid Silveri an, die per Ende September 2024 von ihrer Funktion zurücktreten wird. Jasmin Koelbl-Vogt (1970) begann ihre Karriere bei Clifford Chance und Linklaters in Deutschland, bevor sie 2008 als General Counsel Deutschland, Österreich und Nordeuropa zur Citigroup Global Markets Europe (CGME) kam. Seit 2011 ist sie Vorstandsmitglied von CGME, wo sie für alle rechtlichen und regulatorischen Themen sowie für Steuern und Personal zuständig ist. Im Jahr 2023 war sie für fünf Monate Interims-CEO von CGME. Jasmin Koelbl-Vogt ist deutsche Staatsbürgerin, Mitglied der deutschen Anwaltskammer und hat an der Universität Marburg in Rechtswissenschaften promoviert. Lukas Ruflin: «Jasmin Koelbl-Vogt bringt umfassende Erfahrung sowohl als Juristin als auch als Führungskraft in einer renommierten globalen Bankengruppe mit. Damit ist sie bestens geeignet, unsere Legal & Compliance-Organisation weiterzuentwickeln und als Mitglied der Geschäftsleitung zur weiteren Umsetzung unserer Strategie beizutragen. Gleichzeitig möchten wir Ingrid Silveri für ihren grossen Einsatz und ihre wertvollen Beiträge über viele Jahre hinweg danken und wünschen ihr alles Gute bei ihrem nächsten Karriereschritt.» Ausblick Dank eines starken Kundengeschäfts und eines zunehmend diversifizierten Angebots hat Leonteq ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds eine solide Leistung zu erzielen und Marktanteile zu gewinnen. Es wird erwartet, dass sich der Markt für strukturierte Produkte weiter zu einem volumengetriebenen Geschäft entwickelt, das durch eine höhere Anzahl von Transaktionen mit kleineren durchschnittlichen Ticketgrössen gekennzeichnet ist. 