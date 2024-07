Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Viking Therapeutics hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss einen kräftigen Kurssprung von 24 Prozent hinlegen können. Das Unternehmen, das insbesondere als großer Hoffnungsträger bei der Behandlung von Adipositas und MASH gilt, hat Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und einen Ausblick gegeben, was in den kommenden Monaten zu erwarten ist.

