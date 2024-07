Basel - Der Pharmakonzern Roche hebt nach einem guten ersten Semester den Gewinnausblick für das Gesamtjahr an. So lag der Gruppenumsatz mit 29,9 Milliarden Franken auf Vorjahresniveau. Zu konstanten Wechselkursen dagegen ist er um 5 Prozent gestiegen. Die Pharmasparte erzielte im ersten Halbjahr Umsätze von 22,6 Milliarden Franken, ein Plus 1 von Prozent. Mit seinen Diagnostika setzte Roche 7,2 Milliarden um (-1%). Vor allem diese kleinere Sparte ...

