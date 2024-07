DJ Roche erhöht Gewinnprognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Roche hat im ersten Halbjahr eine starke Nachfrage nach Medikamenten und Diagnostika verzeichnet. Der Pharmakonzern litt aber weiterhin unter der Aufwertung des Schweizer Franken, die ein nominales Umsatzwachstum verhinderte. Die Gewinnprognose, die Wechselkursveränderungen ausklammert, erhöhte die Roche Holding gleichwohl.

So stellt Roche für das laufende Jahr nun ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich auf Basis konstanter Wechselkurse in Aussicht. Bisher hatte der Konzern einen Anstieg im Rahmen des Umsatzwachstums erwartet, das wechselkursbereinigt weiterhin im mittleren einstelligen Bereich gesehen wird. Roche hält an der Aussage fest, dass die Dividende erneut steigen soll.

Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz wechselkursbereinigt um 5 Prozent auf 29,85 Milliarden Franken. Nominal blieb er stabil. Der bereinigte Betriebsgewinn legte nominal um 4 Prozent auf 11,3 Milliarden Franken zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg nominal um 1 Prozent und währungsbereinigt um 9 Prozent auf 10,23 Franken. Der Konzerngewinn gab wegen Wertminderungen nominal um 11 Prozent auf 6,7 Milliarden Franken nach. Zudem hatte Roche im Vorjahr einen positiven Sondereffekt aus der Auflösung von Rückstellungen verbucht.

Die Wachstumsdynamik habe sich im zweiten Quartal beschleunigt, sagte Vorstandschef Thomas Schinecker laut Mitteilung. "Der Konzernumsatz wurde nicht mehr durch die rückläufigen Covid-19-Verkäufe beeinträchtigt", fügte er hinzu. "Basierend auf den starken Halbjahresergebnissen erhöhen wir unsere Gewinnprognose für das Gesamtjahr."

