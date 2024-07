EQS-News: IR.on Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe/Studie

Erholung am KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2024: Emissions- und Platzierungsvolumen deutlich über Vorjahresniveau Studie der IR.on AG zum KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2024

11 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 405 Mio. Euro , Steigerung um 43 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

mit einem platzierten Volumen von , Steigerung um im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Durchschnittlicher Kupon mit 8,87 % p.a. erwartungsgemäß leicht über Wert des Vorjahreszeitraums

erwartungsgemäß leicht über Wert des Vorjahreszeitraums Anleihen aus dem Energiesektor zum dritten Mal in Folge am stärksten vertreten

zum dritten Mal in Folge am vertreten Ausgefallenes Volumen in H1 2024 bei lediglich 5,74 Mio. Euro

KMU-Anleiheemittenten schneiden im IR.score schlechter ab - höhere Zahl an Erstemissionen und Privatplatzierungen maßgebend Köln, 25. Juli 2024 - In einem insgesamt herausfordernden Kapitalmarktumfeld, das in den vergangenen Jahren in vielerlei Hinsicht von geopolitischen und makroökonomischen Widerständen geprägt war, verzeichnete der deutsche KMU-Anleihemarkt in der ersten Jahreshälfte 2024 entsprechend der internationalen High Yield-Anleihemärkte deutliche Erholungstendenzen und zeigte sich durch kräftig gestiegene Platzierungsvolumina aufnahmefähiger als noch ein Jahr zuvor. Das ergibt eine von der Investor-Relations-Beratung IR.on AG durchgeführte Analyse des ersten Halbjahres 2024 am deutschen KMU-Anleihemarkt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich die Zahl der Emissionen von KMU-Anleihen im ersten Halbjahr 2024 erhöht. Insgesamt wurden 11 Anleihen von 11 Emittenten begeben (H1 2023: 8 Anleihen von 8 Emittenten). Das platzierte Volumen erhöhte sich um 43 % auf rund 405 Mio. Euro (H1 2023: 283,5 Mio. Euro). Gemessen am Zielvolumen der Anleiheemissionen in Höhe von 573 Mio. Euro ergibt sich eine im Vergleich zum Vorjahr verringerte Platzierungsquote von rund 71 % (H1 2023: 93 %). Wesentlicher Grund dafür ist, dass bei zwei Anleihen mit einem Emissionsvolumen von zusammen 150 Mio. Euro keine Angaben zum platzierten Volumen gemacht wurden. Bereinigt um diese Emissionen lag die Platzierungsquote bei knapp 96 %. Der durchschnittliche jährliche Kupon lag mit 8,87 % zehn Basispunkte über dem Niveau des Vorjahres (H1 2023: 8,77 %) und 23 Basispunkte über dem durchschnittlichen Kupon des Gesamtjahres 2023 (8,64 %). Angesichts der eingeläuteten Zinswende ist zu erwarten, dass auch am KMU-Anleihemarkt 2024 der Höhepunkt erreicht sein dürfte. Energiesektor dominiert; Vollplatzierungen leicht unter Vorjahr; von Emissionshäusern begleitete Transaktionen überwiegen Bereits zum dritten Mal in Folge sind die Emittenten aus dem Energiesektor auch im ersten Halbjahr 2024 am häufigsten vertreten. Erneut lassen sich insgesamt 4 Unternehmen (36 %) dieser Branche zuordnen, gefolgt von je zwei Emittenten aus den Sektoren Finanzdienstleistungen und Basiskonsumgüter. Aus den Branchen Immobilien, Industriegüter & Dienstleistungen sowie Technologie war jeweils ein Emittent vertreten. Mit fünf Vollplatzierungen (45 %) liegt der Wert der vollständig gezeichneten Anleihen leicht unter dem Vorjahresniveau (H1 2023: vier Vollplatzierungen, 50 %). Anders als im Vorjahreszeitraum haben Folgeemissionen (6) nur noch ein leichtes Übergewicht im Verhältnis zu Erstemissionen (5) von KMU-Anleihen. Wie schon im Vorjahr wurde ein Großteil der Emissionen von Emissionshäusern respektive Banken begleitet (7 Anleihen, 64 %), darunter Pareto Securities mit den meisten Transaktionen (4 Emissionen). Lediglich 4 Transaktionen wurden in Form einer Eigenemission vollzogen (36 %). Frederic Hilke, Senior Berater und Head of IR Consulting der IR.on AG: "Der erhebliche Anstieg des Platzierungsvolumens bei KMU-Anleihen in einem insgesamt herausfordernden und volatilen Kapitalmarktumfeld unterstreicht die Stärke des kapitalmarktorientierten Mittelstands. Nach einer längeren Phase der Zinsstagnation und einem mittlerweile sogar rückläufigen Zinsniveau werden Anleihen auch perspektivisch eine attraktive Finanzierungsoption darstellen. Dabei hat sich der Markt im ersten Halbjahr als aufnahmefähig erwiesen - auch für Erstemissionen." Im Vergleich zum Vorjahr sank die Anzahl der Restrukturierungen leicht (H1 2024: 5 Emittenten, H1 2023: 6 Emittenten), wobei das hiervon betroffene Anleihevolumen über dem Vorjahreswert liegt (H1 2024: 282 Mio. Euro, H1 2023: 196 Mio. Euro). Zwei KMU-Anleihen sind im ersten Halbjahr 2024 ausgefallen; das betroffene Volumen beläuft sich dabei auf 5,74 Mio. Euro und liegt damit deutlich unter dem Wert des ersten Halbjahres 2023 (125 Mio. Euro). Zu Jahresbeginn hatte die IR.on AG neun im KMU-Segment aktive Emissionshäuser nach ihrer Einschätzung für das Gesamtjahr 2024 befragt, wobei diese im Durchschnitt mit 22 Transaktionen eine Emissionstätigkeit auf Vorjahresniveau erwarteten. Diese Erwartung erscheint im Kontext der Entwicklungen im ersten Halbjahr 2024 realistisch. IR.score: KMU-Anleiheemittenten nur noch auf solidem Niveau Frederic Hilke: "Nachdem wir den KMU-Anleiheemittenten im vergangenen Jahr durchweg Bestnoten verleihen konnten, wurde dieses hohe Niveau im ersten Halbjahr 2024 nicht bestätigt. Im Gesamtdurchschnitt wurde ein solider IR.score von 3,41 Punkten erzielt. Grund dafür dürfte hauptsächlich die höhere Anzahl an Erstemissionen und die damit verbundene Unerfahrenheit hinsichtlich der Transparenzanforderungen sein. Bei zwei Emittenten gab es zudem keinerlei zugängliche Informationen, was sich ebenfalls negativ ausgewirkt hat. Außerdem gab es im ersten Halbjahr 2024 deutlich mehr Privatplatzierungen, bei denen naturgemäß weniger öffentlich zugängliche Informationen bereitgestellt wurden." Eine Zusammenfassung der Erhebung ist über die Webseite der IR.on AG unter https://ir-on.com/kmu-anleihen/ erhältlich. Über die IR.on AG Die IR.on AG ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft für Investor Relations, Finanz- und Nachhaltigkeitskommunikation. Das Team der IR.on AG begleitet branchenübergreifend Unternehmen aller Größenklassen bei der Entwicklung von Investor Relations-Strategien, im IR-Tagesgeschäft, als IR-Interimsmanager, bei Kapitalmarkttransaktionen und in Spezialsituationen wie Krisen oder Restrukturierungen sowie bei der Pressearbeit mit Finanz- und Wirtschaftsmedien. Darüber hinaus berät IR.on Unternehmen bei der Entwicklung und Implementierung von ESG-/Nachhaltigkeits-strategien und der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in Köln und Frankfurt am Main ist inhabergeführt. Die Beraterinnen und Berater der IR.on AG vereinen Erfahrungen aus über 400 Kommunikationsprojekten, mehr als 300 realisierten Finanz- und Nachhaltigkeitsberichten sowie über 100 Kapitalmarkttransaktionen, darunter über 40 KMU-Anleiheemissionen. http://www.ir-on.com Deutsche KMU-Anleiheemissionen 2023 Emittent Branche* Lauf-zeit Kupon

(p. a.) Ziel-volumen

(in Mio. €) Platziertes Volumen** (in Mio. €) ABO Energy GmbH & Co. KGaA Energie 2024/29 7,75 % 50,00 65,00 Diok GreenEnergy GmbH Energie 2024/29 7,625 % 125,00 k. A. DS Investor GmbH Finanzdienst-leistungen 2024/29 6,50 % 3,00 2,55 Groß & Partner Grundstückentwicklungs-gesellschaft mbH Immobilien 2024/28 10,00 % 50,00 39,08 Karlsberg Brauerei GmbH Basiskonsum-güter 2024/29 6,00 % 50,00 55,00 LR Health & Beauty SE Basiskonsum-güter 2024/28 11,209 %*** 130,00 130,00 NEON EQUITY AG Finanzdienst-leistungen 2024/29 10,00 % 25,00 k. A. Reconcept GmbH Energie 2024/30 6,75 % 20,00 7,00 SLR Group GmbH Industriegüter und

-dienstleistungen 2024/27 10,885 % 75,00 75,00 Solarnative GmbH Energie 2024/29 12,00 % 20,00 1,24 The Platform Group AG Technologie 2024/28 8,875 % 25,00 30,00 Ø 8,87 % 573,00 404,87

Kriterien für KMU-Anleihen: Emissionsvolumen bis zu 150 Mio. Euro; Stückelung pro Schuldverschreibung 1.000 Euro; Börsennotierung der Anleihe

* Brancheneinteilung gemäß Industry Classification Benchmark (Dow Jones, FTSE)

** Sofern keine Angaben (k. A.) zum platzierten Volumen vorlagen oder erfragt werden konnten, wurde das Platzierungsvolumen mit 0 Euro beziffert

*** 3-Monats-EURIBOR plus 7,5% p.a.; 3-Monats-EURIBOR Stand 1. Juli 2024: 3,709 %



