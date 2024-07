DJ Nestle senkt Prognose für organisches Umsatzwachstum 2024

Von Dominic Chopping

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Nahrungsmittelhersteller Nestle rechnet für das Gesamtjahr wegen des schwierigeren Preisumfelds mit einem geringeren organischen Umsatzwachstum als vorher erwartet. Das Unternehmen geht nun davon aus, dass es in diesem Jahr ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 3 Prozent erzielen wird, nachdem die Schweizer zuvor rund 4 Prozent in Aussicht gestellt hatten. Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet Nestle nun mit einem Plus "im mittleren einstelligen Bereich". Zuvor hatte das Unternehmen mit einer Erhöhung zwischen 6 und 10 Prozent gerechnet.

Nestle erzielte von Januar bis Juni einen Umsatz von 45 Milliarden Franken. Negative Wechselkurseffekte drückten den Umsatz um 4,4 Prozent. Organisch, bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe, wuchs der Umsatz um 2,1 Prozent. Die Preiserhöhungen lagen bei durchschnittlich 2,0 Prozent. "Bei den Preisanpassungen haben wir eine schnellere Verlangsamung beobachtet als erwartet", sagte CEO Mark Schneider.

Der Betriebsgewinn von Januar bis Juni erreichte 7,8 Milliarden Franken, ein Rückgang von 0,8 Prozent. Die zugrunde liegende operative Marge nahm unterdessen um 0,3 Prozentpunkt auf 17,4 Prozent zu. Unter dem Strich erzielte Nestle einen Reingewinn von 5,6 Milliarden Franken.

July 25, 2024 02:24 ET (06:24 GMT)

