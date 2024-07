MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Baywa mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das erste Halbjahr des Agrarhändlers und Energieunternehmens seien schwächer als erwartet, schrieb Analyst Rene Rückert am Donnerstagmorgen. Eine Anpassung der Jahresziele hätte in der aktuellen Situation wenig Sinn ergeben, so sein Kommentar zum zurückgezogenen Ausblick. Baywa müsse nun seine Hausaufgaben machen, Hilfe sei aber in Sicht. Die Beteiligungsgesellschaft der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken als größter Aktionär hatte tags zuvor erklärt, das Traditionsunternehmen stützen zu wollen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 07:48 / CEST

ISIN: DE0005194062